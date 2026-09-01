Georgiana Teodorescu (europarlamentar AUR/ECR): „De câte ori să vă mai spunem, ca să pricepeți? Acordul MERCOSUR pune în pericol siguranța alimentară!”

Europarlamentarul AUR/ECR Georgiana Teodorescu reacționează după decizia Uniunii Europene de a suspenda importurile de carne din Brazilia pe fondul nerespectării normelor sanitare. Potrivit acesteia, măsura confirmă avertismentele lansate de AUR privind riscurile pe care acordul UE-Mercosur le reprezintă pentru siguranța alimentară, ignorate de coaliția de guvernare PSD-PNL-USR-UDMR, care a evitat consultarea fermierilor români și o dezbatere parlamentară privind efectele tratatului asupra agriculturii și economiei naționale.

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