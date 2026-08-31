Anca Alexandrescu: ”Vine curățenia de toamnă, scăpăm de ăștia de la USR”
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Anca Alexandrescu a transmis, în editorialul de deschidere al emisiunii „Culisele Statului Paralel”, un mesaj tranșant despre actuala situație politică din România și despre evoluțiile care se prefigurează în perioada următoare.
Anca Alexandrescu: Vine curățenia de toamnă
Măi, nu știu ce se întâmplă cu cei de la USR. Ce se întâmplă? Ce-i cu karma lor? Ce-i cu atâtea condamnări? Ce-i cu atâtea dosare? Cum doamna Clotilde Armand, care ne dădea lecții de onestitate și vorbea despre ăștia condamnați, despre penalii, a fost condamnată? A luat un an de închisoare cu amânarea pedepsei? Nu cred așa ceva! Cică că trebuie să dea și banii înapoi. Nu e definitivă hotărârea.
Chiar așa...Doamna Armand, ea, integra, corecta. Stai puțin, dar nu cumva Doamna Armand e aia cu furturile de la alegeri, cu sacii de voturi, mai țineți minte? Cu băieții ăia cu rucsaci. A mai pățit ceva Doamna Armand că s-a pus să bat estea pe țambal cu scandalul ăla. A mai cercetat-o cineva? A mai deranjat-o cineva cu ceva?
Păi asta e subține față de ce a făcut doamna cu sacii și cu voturile, cum au furat voturile, că le-au furat, despre asta este vorba. Cum mă, după Fritz, care a zis că nu scăpăm de el, bă, eu zic că o să scăpăm de tine. Nu știu ce să zic, dar părerea mea e că o să scăpăm. Se face curățenie. Hai că vine curățenia de toamnă, nu-i așa? Curățenie, scăpăm de ăștia de la USR, dar nu scăpăm de Bolojan. Ce facem că nu scăpăm de Bolojan?
Eu vă dau o veste proastă, pentru că eu nu-mi doream asta. V-am spus de mai multă vreme, o să fie Guvern. După 15 septembrie se va face majoritate pentru că vor vota ăia cu două mâini în Parlament, că unii dintre ei știu că nu mai ajung niciodată, niciodată în Parlament. Că partidele lor, unii dintre ei, nu mai există, s-au dus pe copcă, nu mai au 2% în sondaje și nu-i mai pune nimeni niciodată pe liste.Și vor vota cu două mâini. Și va fi guvern.
Nu știu dacă va fi Tomac sau va fi Grindeanu. Încă se joacă. Dar un lucru știu cert: că din guvern vor face parte și PSD, și UDMR, și gruparea liberală care este în conflict cu Ilie Bolojan. Probabil că vor primi și ceilalți care votează pe lângă un Ponta sau celelalte partide micue câte ceva, câte o agenție, câte un secretar de stat și va fi aceeași Mărie cu altă pălărie. Eu v-am spus că așa se va întâmpla. Îmi pare rău că am dreptată și că așa va fi. Că nu vor fi alegere anticipate, că Nicușor Dan nu va fi suspendat.
În timpul ăsta România se prăbușește, dar vreau să vă spun ceva. Sâmbătă seara am fost la un restaurant românesc din București, undeva în centru, un restaurant celebru. Mă uitam în stânga și în dreapta, discutam cu soțul meu. Cum să fie lumea în stradă? Era restaurantul plin. Plin! Plin! Am văzut peste tot, e plin. Că ce să ia oamenii, nu sunt deranjați. Adică, serios, în afară de câțiva pe TikTok care de mult timp, de foarte mult timp, țipă, urlă, spun și de câteva zeci care se mai duc prin țară și mai vorbesc despre problemele românilor, în rest toată lumea e bine mersit.
Toți se plâng, e rău, nu mai putem, nu mai supraviețuim, nu se mai poate așa. Așa și? Iese cineva să protesteze, să facă ceva. Iar sunt unii ocupați, ba de Pahonțu, ba de ăla, ba de ăla, stai să vorbim, stai să vedem, stai cum a fost. Aceleași aranjamente, aceleași încrengături, aceleași povești, din nou foști ofițeri acoperiți care fac afaceri în stânga, în dreapta.
Ați văzut aseară invitatul meu de aseară, domnul Bogos? Cred că a fost clar pentru toată lumea. Eu dacă eram în locul avocatului plecam din emisiune, adică la ce a spus domnul Bogos aseară aici în emisiune, omul săracul a fost sincer. A fost sincer, i-am spus că îl aștept din nou la emisiune, da, să vină cu probe pentru ceea ce susține, că eu nu pot să spun: Da domnule, așa este! Nefiind cealaltă parte aici....să vină cu probe și le arătăm aici, în platou. Dar ăsta este statul român, cum l-a descris domnul Bogos aici, statul român în toată splendoarea lui. Cu cumetrii, cu fini, cu nași, cu aranjamente politice, fiecare partid își pune omul, își negociază funcțiile, se închid, se deschid afaceri în funcție de interese.
Asta este România. Mi-au scris telespectatorii că în toate județele e la fel. Da, în toate județele este la fel. De ce ne mai plângem? Pensionarii săraci ce să mai spună? Am văzut că au fost colegii mei zilele acestea, analiza câți bani au pierdut în anii ăștia în care nu s-au indexat pensiile. Și nu o interesează. Ce le pasă ăstora care sunt la putere? Bolojan e disperat să rămână în continuare la putere, să mai rămână acolo, să mai roadă ceva.
Să mai facă un pic de PR cu domnul Miruță, care, mamă, deci, nu știu, de câte zile n-a mâncat domnul Miruță, că l-am văzut la Kogălniceanu, acolo, cu Nicușor Dan. Doamne, ziceai că n-a mâncat de o lună de zile. Așa ceva. Da, susținătorii lui Nicușor.
Cei care l-au votat, ăia care râdeau, că ce oameni proști, idioți, tâmpiți, ne spuneau că suntem analfabeți, că suntem pleava societății, că nu știm noi, că e genialul, doctorandul, era luna de pe cer, adică era ceva, cum și acum, alintați.
L-am văzut pe un domn care mi-a zis: „Domnule, spunea în față acolo, la Cotroceni, ați văzut, au fost mai mulți jandarmi decât protestatari. Adică domnul Fritz și gașca useristă nu mai poate să mobilizeze pe nimeni nici la Timișoara, n-au ieșit nici aici, la București.”
Era un domn, după aia am văzut că și-a cerut scuze. A zis: „Dom’le, dacă îl văd pe Nicușor, da, ne-l scuip între ochi!” „Aa, mă, nu poți, voi, intelectualii, vorbiți atât de urât!” „Nu cred așa ceva!” „Cum, așa de urât, mai ales despre cel pe care voi l-ați pus președinte?” „Păi, noi, când vă spuneam că nu e ok, ne-ați pus, ne-ați reclamat, ați făcut ca toate alea!” „Și acum spuneți ce spuneam noi?”
Voi vă meritați soarta, dar, din păcate, plătim și noi pentru ceea ce ați votat voi. Asta este realitatea. Cu asta ne confruntăm. Dar să știți că, în continuare, buzunarele se golesc, taxele sunt la fel de mari, prețurile cresc, în continuare, motorina e mult mai mare ca preț decât în multe alte țări europene. Așa. Și? Vedeți pe cineva să iasă în stradă? Băieții își fac...
Mai departe, interesele, grupurile din jurul lui Bolojan și al useriștilor lucrează ca să pună mâna pe tot ce înseamnă sistem de energie și va fi același guvern, cu aceeași majoritate, și o să așteptăm alegerile din 2028, când toată lumea zice: „Mamă, gata, o să dispară.” Nu o să dispară nimeni. Din păcate, nu o să dispară nimeni.
Apropo, raportul ăla de anulare ale alegerilor, despre anularea alegerilor. Mai știe cineva ceva de el? Am înțeles că se face pe 20 de ani în urmă, 10, 15, cât s-o face. Dar mai știe cineva ceva de el? Și pe cine deranjează? Am văzut că s-au făcut tot felul de comisii la Parlament, se agită oamenii, o cheamă pe Simina Tănăsescu, unii spun că pot, alții spun că nu pot. Sunt tot felul de comportamente contradictorii la toate partidele, ca să fie foarte clar.
Nu mai știe nimeni cine cu cine este, cine e în spatele unora, altora. E un haos generalizat, pe scurt. Dar să știți că același haos îl văd și în rândul oamenilor. Oamenii sunt supărați, apăsați, deznădăjduiți. Nu mai cred că se va schimba ceva. Alții sunt idealiști și cred că se va schimba și că, gata, va fi o mare resetare. Eu cred că va urma o perioadă foarte grea. Nu vreau să sperii pe nimeni.
Dar nu cred că vor veni lucruri bune. Și va trebui, din acest motiv, să fim uniți. Și eu, ați văzut, că în ultima perioadă n-am mai spus absolut nimic, n-am mai comentat. Dimpotrivă, am lăudat toate deciziile bune pe care le-au luat în Parlament. Mă refer la suveraniști. Și mă fac că nu văd micile accidente, ca să spun așa.
Mă fac că nu văd, pentru că vreau să rămânem uniți și să mergem pe drumul ăsta, să reușim să mai schimbăm ceva. Am văzut și sondajele care sunt vehiculate astăzi de la PSD. Da, și nu sunt alegeri acum. E foarte clar ce se întâmplă. Da, o să vorbim despre toate lucrurile acestea, dar și despre niște dezvăluiri senzaționale pe care...
Generalul Iana, care apare în dosarul domnului Bogos, fost general SIE. Vă mărturisesc că n-au zis nimic de el până când a apărut în acest dosar, dar, căutând în arhivă, am văzut că numele lui a mai apărut în spațiul public. Cred că are foarte multe lucruri interesante de spus. Probabil că e doar începutul cu aceste dezvăluiri. Colega mea, Alisia Păcuraru, a făcut un interviu, din care ați văzut aseară o parte și o să vedeți astăzi partea a doua.
O parte extrem de interesantă, pentru că ne vorbește domnul Iana despre vizitele dese ale domnului Bolojan la Viena. De ce mergea domnul Bolojan la Viena? O să aflați în seara asta. O să fie și Viral Pașca al Negăturării de cu noi să ne spună cum, în continuare, este sunat de spitale să preia bătrâni, să aducă bătrâni la poartă. O să vedeți toate lucrurile acestea.
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