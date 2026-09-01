Autoritatea Electorală Permanentă începe de azi, 1 septembrie, controlul la partidele mari

Publicat 1 sept. 2026, 11:45 Sursă realitatea.net

Preşedintele AEP, Adrian Ţuţuianu, anunţa recent, într-o conferinţă de presă, că va exista şi o excepţie - Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) -, unde controlul va începe la 1 octombrie, la solicitarea formaţiunii politice, întrucât aceasta va fi verificată, începând cu 1 septembrie, şi de Curtea de Conturi.

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