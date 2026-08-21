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Franța: Macron îl va primi pe prințul moștenitor saudit duminică și luni

Emmanuel Macron

Emmanuel Macron

Scris deStoica Marian
Publicat21 aug. 2026, 07:58
Sursărealitatea.net

Prințul moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, va fi primit duminică și luni de Emmanuel Macron 'în cadrul unei vizite oficiale' în Franța, unde vor fi evocate în special 'mizele regionale' pe fondul războiului din Orientul Mijlociu, a anunțat joi Palatul Elysee, scrie AFP.

Această vizită a premierului și liderului de facto al regatului saudit va începe duminică cu 'ceremonia de închidere a Esports World Cup', o competiție de jocuri video 'de anvergură mondială' organizată 'pentru prima dată în afara Arabiei Saudite' și o dovadă a 'ambiției comune a Franței și Arabiei Saudite de a transforma sportul și cultura în vectori ai apropierii lor', indică președinția franceză într-un comunicat.

Macron, care a efectuat deja o vizită în Arabia Saudită în decembrie 2024, și liderul saudit intenționează să profite de această ocazie pentru a întări legăturile dintre cele două țări și 'vor prezida pentru prima dată o reuniune a Consiliului de parteneriat strategic franco-saudit'.

'Cei doi lideri vor aborda, de asemenea, marile subiecte economice și strategice care structurează parteneriatul franco-saudit', adaugă Palatul Elysee. Parisul și Riadul sunt legate în special prin acorduri de cooperare militară și economică, printre altele în sectoarele energiei și aeronauticii.

Discuțiile vor viza, de asemenea, 'principalele mize regionale, într-un context care cere o coordonare strânsă între Franța și partenerii săi din Golf în favoarea stabilității și a păcii în Orientul Apropiat și Mijlociu'. Situația din regiune rămâne deosebit de instabilă, cu mai multe crize în desfășurare în Iran, Yemen și Liban. AGERPRES

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