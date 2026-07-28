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Dan Dungaciu avertizează că Bruxellesul pregătește federalizarea UE: „Puterea politică va fi luată din mâna partidelor suveraniste”

Dan Dungaciu, prim-vicepreședintele AUR

Dan Dungaciu, prim-vicepreședintele AUR

Realitatea de Vrancea
Scris de Realitatea de Vrancea Publicat: 28 iul. 2026, 08:41

Prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, susține că Bruxellesul urmărește să ia puterea din mâna patrioților și să accelereze federalizarea Uniunii Europene. Invitat în studioul emisiunii Miza Zilei, realizată de Ana Maria Păcuraru, Dan Dungaciu a spus că România trebuie să își apere identitatea națioală și să nu mai fie, citez, „slugi în negocierile cu Uniunea Europeană”.

„Se pregătește terenul pentru cea mai importantă discuție și dezbatere, aș spune, a generației noastre, dacă vreți, care este problematica federalizării. Pentru că soluția europeană la această resurecție identitară este scoaterea puterii politice din mâna, confiscarea puterii politice de la aceste partide identitare. Cum? Federalizarea este mecanismul prin care privești de putere aceste partide suveraniste, identitare, cum vreți să le numiți dumneavoastră.

Federalizarea este răspunsul Bruxelles-ului la resurecția identitară la nivel european. Așa ceva în America nu există! Sunt anumite lucruri pe care... nu le poți face. Există compromisuri pe care nu le poți face. Din punctul acesta de vedere, cred că președinția este până la... ar trebui să... aceste instituții ale statului ar trebui să fie sediul acela al garanției că identitatea națională resimțită de români în mod acut e protejată”, a declarat prim-vicepreședintele AUR.

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