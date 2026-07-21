MApN, pregătit să intervină după ce petrolierul cu propan a explodat în Marea Neagră

Publicat 21 iul. 2026, 11:03 Sursă Realitatea.net

Ministerul Apărării Naționale este pregătit să intervină în cazul navei GAS LISBON, avariată marți dimineață în Marea Neagră. MApN are gata un elicopter IAR-330 Puma Naval și două nave militare ale Forțelor Navale Române, iar numărul mijloacelor poate fi mărit dacă situația o va cere.

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