Claudiu Târziu atacă dur actuala guvernare: ”Frica de votul poporului este mare cam peste tot”
Claudiu Târziu
Europarlamentarul Claudiu Târziu cere desemnarea urgentă a unui premier și susține că alegerile anticipate sunt singura soluție pentru ieșirea din impas.
Într-o intervenție la Realitatea PLUS, Claudiu Târziu a afirmat că actuala criză guvernamentală ar trebui rezolvată prin desemnarea urgentă a unui premier care să încerce să formeze o majoritate parlamentară. În cazul în care și această încercare ar eșua, Târziu consideră că președintele Nicușor Dan ar trebui să declanșeze alegeri anticipate.
În declarațiile sale, europarlamentarul vorbește și despre perspectivele economice pentru 2027, despre lipsa unui buget adoptat pentru anul viitor, despre nemulțumirile sociale și despre necesitatea unei schimbări majore pe scena politică din România.
Claudiu Târziu consideră că Ilie Bolojan ar fi trebuit să părăsească funcția de premier
Claudiu Târziu consideră, astfel, că Ilie Bolojan ar fi trebuit să părăsească funcția de premier după demiterea guvernului prin votul Parlamentului. În opinia sa, conducerea interimară a Executivului ar fi putut fi preluată de o altă persoană din cabinet.
Europarlamentarul pune în sarcina actualei guvernări responsabilitatea pentru măsurile adoptate și susține că acestea nu au dus la creșterea prosperității și nici la rezolvarea problemelor economice, ci, dimpotrivă, ar fi contribuit la agravarea lor.
”În legătură cu guvernul, este absolut clar că domnul Bolojan și toată trupa care îl susține nu se gândesc la binele României. Dacă ar fi făcut-o în mod natural, după ce guvernul domniei sale a fost demis printr-o hotărâre a Parlamentului, cu un vot covârșitor pentru asta, cred că ar fi fost de bun simț ca domnul Bolojan să plece din funcția de premier, să fi lăsat interimatul pentru conducerea guvernului cuiva din cabinet și dânsul să plece, pentru că este principalul responsabil pentru măsurile care au fost luate și care, după cum se vede și după cum preconizau analiștii economici serioși, nu au produs prosperitate, nu au rezolvat criza economică, ci dimpotrivă au agravat-o. ”
Târziu vede alegerile anticipate drept soluție pentru criză
Întrebat dacă vede posibilitatea organizării alegerilor anticipate în acest an sau în primăvara anului viitor, Claudiu Târziu a spus că, în condițiile actuale, un asemenea scrutin reprezintă în opinia sa singura variantă pentru ieșirea din impas.
El a admis însă că are îndoieli serioase că se va ajunge la alegeri anticipate, chiar dacă partidele parlamentare nu reușesc să ajungă la un acord. În interpretarea sa, teama de un rezultat electoral nefavorabil ar reprezenta unul dintre motivele pentru care formațiunile parlamentare evită alegerile anticipate.
”În condițiile de față, cred că ele sunt singura soluție de ieșire din acest impas, dar am mari îndoieli că se va ajunge acolo. Am mari îndoieli, deși se vede că nu se înțeleg partidele parlamentare între ele, dar pe de altă parte frica de votul poporului este mare cam peste tot, în afară de un partid. Cred că toate celelalte dintre partidele parlamentare se tem de acest vot popular, pentru că știu foarte bine că vor fi sancționate, așa și cum merită, de fapt.
Târziu susține că partidele se confruntă cu o contradicție: nu reușesc să formeze o nouă formulă de guvernare, însă nici nu ar fi dispuse să se întoarcă în fața alegătorilor.
De ce s-ar teme partidele de un nou vot
O altă întrebare adresată europarlamentarului a vizat motivul pentru care partidele se tem de alegeri în condițiile în care nu reușesc să stabilească un premier și un guvern cu drepturi depline.
Târziu afirmă că fiecare formațiune ar urmări să ajungă la guvernare într-o coaliție în care costul electoral să fie suportat de celelalte partide. În același timp, el susține că formațiunile parlamentare se tem că un nou scrutin le-ar reduce reprezentarea în Parlament.
”Fiecare dintre ele ar vrea să guverneze într-o coaliție în care să deconteze electoral alții, nu ei. Și de aceea nu ajung astăzi la niciun fel de înțelegere. Pe de altă parte, se tem de votul românilor, pentru că în mod evident vor lua mai puțin decât au astăzi în Parlamentul României și nu vor mai avea nicio șansă să rămână la guvernarea țării. Or, chestiunea asta nu le convine, pentru că ei s-au obișnuit de 36 de ani încoace să fie mufați la bugetul statului și să se îndestuleze de acolo ei și ai lor.”
Târziu susține că formațiunile car au făcut rău României și au administrat defectuos resursele publice ar trebui să părăsească scena guvernării.
A venit vremea unei schimbări. Această schimbare va avea loc la proximele alegeri. Că vor fi ele anticipate sau nu, tot vor trebui să plece toți cei care
au făcut rău acestei țări, toți cei care au jefuit această țară”
Avertisment pentru începutul anului 2027
Problemele politice sunt puse de Claudiu Târziu în legătură directă și cu situația economică și financiară a României. Europarlamentarul a calificat situația drept intolerabilă și a atras atenția asupra faptului că un guvern demis ar putea rămâne în funcție pentru o perioadă pe care o consideră mult prea lungă.
”Este intolerabil ce se întâmplă. Nu ne-am putut imagina că va sta în funcție în continuare un guvern demis atâtea luni. Este de nepermis ca această situație să continue. Trebuie făcut ceva în mod clar, iar principalul responsabil pentru asta este președintele României, domnul Nicușor Dan. Dânsul trebuie să desemneze de urgență un premier care să încerce să alcătuiască o majoritate și să meargă la vot în Parlament. Și dacă și acest premier va cădea, domnul președinte Nicușor Dan este obligat să declanșeze alegeri anticipate.
Nu mai are dreptul să țină țara într-o situație de provizorat, în care mergem din rău în mai rău și se întrevede un 2027 mult mai rău decât a fost anul acesta. Din punct de vedere economic, din punct de vedere social, se vor înmulți protestele, se vor înmulți nemulțumirile și, în cele din urmă, s-ar putea ca schimbările să nu se mai facă așa de pașnic. Dacă nu înțeleg că trebuie să ajungem din nou la alegeri pentru a se reconfigura scena, principala scenă politică și, bineînțeles, parlamentul. Și în felul acesta să găsim o soluție de guvernare viabilă, care, atenție, nu contează de cine este exercitată, ci pentru ce este exercitată.
Guvernarea aceasta trebuie să aibă un program foarte clar de îmbunătățire a vieților românilor. Nu trebuie multă știință pentru asta. Toate soluțiile sunt pe masă, toate au fost discutate, toate au fost rostite în tot felul de întâlniri politice și civice. Nu este nimeni din clasa politică actuală care să nu știe că există aceste soluții. Singurul lucru care lipsește este curajul de a le pune în operă, pentru că ele sunt, sigur, dureroase pentru anumite categorii și, pe de altă parte, sunt costisitoare din punct de vedere politic, dar cineva trebuie să-și asume acest lucru.”
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