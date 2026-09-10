George Simion își cheamă susținătorii în stradă: „Fiți mulți, fiți alături de noi până la capăt” -VIDEO

Publicat 10 sept. 2026, 14:27 Actualizat 10 sept. 2026, 14:28 Sursă Realitatea.net

George Simion îi îndeamnă pe membrii și simpatizanții AUR să participe în număr mare la protestele anunțate pentru duminică și marți. Liderul AUR susține că nemulțumirile oamenilor trebuie făcute auzite în stradă și afirmă că partidul va fi alături de protestatari.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre George Simionaur