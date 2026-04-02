Ciolacu, atac devastator la PNL și USR, după ce România e bună de plată în cazul Pfizer: „Firește, Bolojan cu PNL și USR trebuie să rămână la guvernare. Merită”

Fostul premier Marcel Ciolacu a lansat miercuri un atac dur la adresa foștilor parteneri de guvernare din PNL și USR, pe care îi acuză că ar fi lăsat în urmă contracte „dezastruoase” pentru bugetul României, cu un impact estimat la peste 1 miliard de euro.

„Am două vești pentru marii apărători ai bolojenismului ce taie atât de sănătos deficitul României încât operația e reușită, iar pacientul mort: din iscusitele afaceri meșterite de liderii PNL și USR, România are de plată mult peste 1 miliard de euro. Cu executare!”, a transmis Ciolacu, într-un mesaj publicat pe rețelele sociale.

Liderul PSD a făcut referire, în principal, la contractul pentru achiziția de vaccinuri anti-COVID-19 de la Pfizer, semnat în perioada în care România era condusă de o coaliție PNL–USR. Potrivit premierului, suma executorie ar depăși 800 de milioane de euro, iar penalitățile cresc zilnic.

„În afacerea Pfizer, cu tot cu penalități și dobânzi, suma (executorie) sare de 800 de milioane de euro. Am văzut marii influenceri ai dreptei, toți zic – stai, dom\" ne, că nu e definitivă. Nu e, dar e executorie. Adică, pe zi ce trece, la suma principală se vor adăuga milioane de euro. Iar prea-cinstiții lideri USR spun că ei nu aveau ce face, dar e vina lui Rafila și Ciolacu că n-au renegociat cu Pfizer.”, a spus liderul PSD, ironizând explicațiile oferite de USR.

Ciolacu a mai invocat și achiziția de drone Watchkeeper X din Marea Britanie, o afacere din 2022, pe vremea guvernului condus de Nicolae Ciucă, care ar fi generat un scandal în Parlamentul britanic. Marcel Ciolacu afirmă că valoarea contractului depășește 400 de milioane de dolari și că România nu a primit niciun echipament.

„Așa îl ajută duetul de forță PNL-USR pe Marele Conducător Bolojan să reducă deficitul: tocmai l-au majorat cu vreo 5 miliarde de lei! Firește, Bolojan cu PNL și USR trebuie să rămână la guvernare. Merită.”, a adăugat Ciolacu, într-o postare marcată de ironii politice la adresa liderilor opoziției de dreapta.