Advertising
Economie· 1 min citire
Autostrada A7 înaintează spre Pașcani: lotul Mircești–Pașcani a depășit 54%
FOTO: Arhivă
Lucrările continuă pe ultimul lot al tronsonului Bacău–Pașcani, una dintre secțiunile-cheie ale Autostrăzii Moldovei.
Citește și
- 21:40Rata șomajului în România. Peste 260.000 de șomeri înregistrați în luna august
- 11:28Lovitură pentru comerțul en-gros: afacerile din sector au scăzut. Ce arată datele despre economia României
- 16:43Motorina se scumpește puternic în UE. Care sunt țările cu cele mai mari prețuri
- 15:25Guvernul prelungește termenele pentru A3 și A7. Bacău–Pașcani intră sub noul calendar
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Vrancea și pe Google News