Real Madrid stabilește un nou reper în sportul mondial. Anunțul făcut de clubul lui Florentino Perez

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 28 iul. 2026, 17:50

Real Madrid continuă să stabilească noi standarde în sportul mondial, de această dată din punct de vedere financiar. Clubul spaniol a anunțat că a încheiat exercițiul financiar 2025-2026 cu venituri operaționale de peste 1,2 miliarde de euro, o performanță fără precedent pentru o entitate sportivă.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre Real Madrid