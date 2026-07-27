TVA-ul de 9% la locuințe ar putea rămâne valabil până în octombrie

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) a dat aviz favorabil proiectului legislativ inițiat de PSD care prelungește aplicarea cotei reduse de TVA de 9% până la 1 octombrie 2026 pentru achizițiile de locuințe contractate până la 31 iulie 2025, iar instituția lucrează deja la actualizarea aplicației informatice necesare procesării tranzacțiilor.
Comisia economică avizează amânarea majorării TVA pentru locuințele cu precontracte
Potrivit Realitatea PLUS, în comisia economică s-a discutat amânarea majorării TVA la 21% pentru persoanele care au încheiat precontracte pentru achiziționarea unei locuințe.
Proiectul a primit un aviz favorabil, ceea ce înseamnă că, dacă va intra în vigoare, cota redusă de 9% se va aplica până la 1 octombrie pentru tranzacțiile eligibile.
ANCPI pregătește actualizarea sistemului, dar măsura mai are nevoie de aprobări
Reprezentanții ANCPI au anunțat că lucrează la actualizarea aplicației informatice, urmând ca, după efectuarea testelor, tranzacțiile să poată fi procesate în cel mai scurt timp posibil.
Este important de menționat că un aviz favorabil în comisie nu înseamnă adoptarea definitivă a măsurii. Pentru ca termenul de 1 octombrie să devină aplicabil, proiectul trebuie să parcurgă și celelalte etape legislative necesare.