Unii marinari de pe nava scufundată primesc în continuare îngrijiri medicale! S-a deschis dosar penal

Trei din persoanele salvate de pe nava comercială scufundată în Marea Neagră, în zona economică exclusivă a României, rămân internate în Spitalul Județean de Urgență din Tulcea, în timp ce celelalte cinci, care au fost transportate la spitalul din municipiul Constanța, au fost externate.
Nava ''Progress IV'', sub pavilion Republica Dominicană, localizată la aproximativ 15 mile marine de Sfântu Gheorghe, se îndrepta joi după-amiază spre Turcia, atunci când la bordul acesteia s-a produs un incendiu, iar o navă a Gărzii de Coastă, sprijinită de un vas comercial și alte două nave de salvare, au reușit să-i recupereze pe toți cei 12 membri ai echipajului, unul dintre ei cu răni la o mână.
Din cei 12 marinari, trei au fost internați în Spitalul Județean de Urgență (SJU) din Tulcea.
''Leziunile sunt superficiale, iar pacienții nu pun probleme de terapie intensivă'', a precizat pentru AGERPRES managerul SJU Tulcea, Tudor Năstase.
Din celelalte nouă persoane aflate la bordul navei scufundate, cinci au fost transportate la Spitalului Clinic Județean de Urgență ''Sfântul Apostol Andrei'' Constanța.
''La preluare, toți pacienții erau conștienți, cooperanți, cu stare generală stabilă. Aceștia au fost evaluați clinic și imagistic și au beneficiat de consulturi medicale multidisciplinare. Din fericire, niciunul dintre pacienți nu a prezentat leziuni grave, fiind diagnosticați cu traumatisme minore'', se arată într-o informare transmisă AGERPRES de purtătorul de cuvânt al unității medicale constănțene, Crina Kibedi.
În aceste condiții, toți pacienții au fost externați și preluați de armatorul navei scufundate.
Garda de Coastă menționează că Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța a deschis dosar penal în cazul navei scufundate în zona economică exclusivă a României.
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat că nava comercială care a luat foc joi în Marea Neagră și apoi s-a scufundat a fost ''lovită'', în acest caz urmând să fie făcute cercetări.