ANOFM: Aproape 30.000 de locuri de muncă disponibile în România

Aproape 30.000 de locuri de muncă sunt disponibile la nivel național, conform datelor transmise miercuri de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM).
Cele mai multe oferte de angajare se adresează șoferilor de transport rutier, pentru care sunt disponibile 3.682 de posturi, urmat de manipulătorii de mărfuri (1.255) și muncitorii necalificați în asamblare și montaj (1.249).
În topul profesțiilor cu cele mai multe locuri vacante se află, de asemenea, muncitorii necalificați în demolări și lucrări de finisaje (1.204), agenții de securitate (1.157) și curierii (1.089).
Din totalul de 29.992 de locuri de muncă, circa 2.100 sunt destinate persoanelor cu studii superioare, iar 5.937 celor cu studii liceale sau postliceale.
ANOFM a precizat că oferta include și 6.096 de posturi pentru persoanele cu studii profesionale și 15.860 pentru cele fără studii sau cu studii primare/gimnaziale.
Baza de date a agenției se actualizează în timp real, în funcție de locurile declarate de angajatori, valabilitatea ofertelor și numărul de repartiții emise pentru ocuparea posturilor. Lista completă a locurilor vacante poate fi consultată pe site-ul oficial al instituției.