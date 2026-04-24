Actualitate
Un bărbat a murit după ce a fost strivit de un copac la Nistorești
24 apr. 2026, 21:04
Copac cazut
Scris de Realitatea de Vrancea
Astăzi, în jurul orei 17:10, dispeceratul Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea a fost sesizat cu privire la producerea unui incident într-o zonă împădurită din comuna Nistorești. Din primele informații, un bărbat ar fi fost lovit de un copac.
Se efectuează verificări pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs evenimentul. Vom reveni cu informații suplimentare pe măsură ce acestea devin disponibile.
UPDATE: Bărbatul a murit din cauza rănilor suferite.
