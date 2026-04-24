Actualitate· 1 min citire

Un bărbat a murit după ce a fost strivit de un copac la Nistorești

24 apr. 2026, 21:04
Actualizat: 24 apr. 2026, 21:04
Copac cazut

Articol scris de Realitatea de Vrancea

Astăzi, în jurul orei 17:10, dispeceratul Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea a fost sesizat cu privire la producerea unui incident într-o zonă împădurită din comuna Nistorești. Din primele informații, un bărbat ar fi fost lovit de un copac.

Se efectuează verificări pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs evenimentul. Vom reveni cu informații suplimentare pe măsură ce acestea devin disponibile.

UPDATE: Bărbatul a murit din cauza rănilor suferite.

Citește și:

Mai multe articole despre

barbat 27 ani brasov mort copac

Urmărește știrile Realitatea de Vrancea și pe Google News

Mai multe știri din Actualitate

Mai Multe