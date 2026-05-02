Turiștii români fug în străinătate din cauza prețurilor de la noi

Sursă: realitatea.net

În ciuda frigului și a vântului care bate cu putere, românii se distrează în toate colțurile țării. Pentru litoral este un start de sezon foarte slab, iar Vama Veche este singura stațiune aglomerată. Cu toate acestea, românii au putut să se distreze de 1 mai și la munte, unde zăpada de pe pârtii a fost numai bună pentru schiat.

Cel mai slab debut de sezon estival.

În ciuda temperaturilor scăzute, sute de turiști au ales să petreacă în Vama Veche de 1 mai. Atrași de farmecul stațiunii, tinerii au cântat și s-au distrat la fel ca generațiile de vamaioți de dinaintea lor.

„Nu contează frigul de afară, contează căldura sufletească și prietenii de lângă voi.

Trăiți-vă tinerețea!”, zic turiștii.

Sezonul estival se deschide în acest an cu cei mai puțini turiști față de anii trecuți. Ne uităm că de 1 mai au venit doar 45.000 de români pe litoralul românesc, arată datele. O scădere de 60 la sută.

Hotelierii și agențiile de turism pun statisticile sumbre pe seama măsurilor de austeritate luate până acum de executiv. Taxele au crescut, dar veniturile românilor sunt mici. Astfel, puterea de cumpărare a scăzut drastic. În plus, după modificarea plafonului, mulți dintre cetățeni nu mai beneficiază vouchere de vacanță.

Cu toate acestea, mulți români au mers și la munte. Temperaturile scăzute, au făcut ca mai multe pârtii din Sinaia să fie perfecte pentru schiat.

Turiștii români își îndreaptă tot mai des atenția către destinații din străinătate. În sezonul estival, Bulgaria rămâne în topul preferințelor. Pentru hotelierii români, această situație atrage după sine pierderi substanțiale.