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Actualitate· 1 min citire
Ținte aeriene detectate la frontiera cu Ucraina
Două avioane F-16 au fost ridicate de la sol
Publicat29 iul. 2026, 12:17
Sursărealitatea.net
Două avioane F-16 au fost ridicate de la sol, iar populația din Tulcea a primit RO-Alert
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