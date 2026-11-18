Scris de Ionuț Nichita Publicat: 18 nov. 2026, 14:33

Deputatul USR Alexandru Dimitriu a inițiat o modificare legislativă care scutește șoferii de amenzi dacă nu au asupra lor buletinul, permisul sau talonul, documentele putând fi validate electronic.

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