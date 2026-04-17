Reținut de polițiști după ce a gonit cu peste 160 km/oră în Urechești

La data de 16 aprilie 2026, ora 23:27, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Vrancea au surprins cu aparatul radar un autoturism ce se deplasa cu viteza de 162 km/h, pe un sector de drum limitat la 50 km/h, respectiv pe DN2 E85, în localitatea Urechești.

La volanul autoturismului se afla un bărbat, de 38 de ani, din comuna Negrilești. Acesta a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultând o valoare de 1,01 mg/l alcool pur în aerul expirat. Persoana în cauză a fost condusă la o unitate medicală pentru recoltarea mostrelor biologice, în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

Mai multe articole despre actiune viteza