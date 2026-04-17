Reținut de polițiști după ce a gonit cu peste 160 km/oră în Urechești
Vitezist la volan
La data de 16 aprilie 2026, ora 23:27, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Vrancea au surprins cu aparatul radar un autoturism ce se deplasa cu viteza de 162 km/h, pe un sector de drum limitat la 50 km/h, respectiv pe DN2 E85, în localitatea Urechești.
La volanul autoturismului se afla un bărbat, de 38 de ani, din comuna Negrilești. Acesta a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultând o valoare de 1,01 mg/l alcool pur în aerul expirat. Persoana în cauză a fost condusă la o unitate medicală pentru recoltarea mostrelor biologice, în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.
- 10:36 - Anchetă la Timișoara, după o postare online care incită la asasinarea președintelui Nicușor Dan
- 08:17 - Apel de mobilizare lansat de George Simion: „Este timpul să ne implicăm”. Mesaj transmis în Săptămâna Luminată
- 08:05 - Meteorologii anunță ploi abundente, urmate de o încălzire a vremii înainte de minivacanță de 1 mai: prognoza ANM pentru 4 săptămâni
- 07:57 - Alertă în Tulcea după noi atacuri rusești cu drone lângă graniță: a fost emis RO-Alert
