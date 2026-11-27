Scris de Ionuț Nichita Publicat: 27 nov. 2026, 15:19

Aproximativ 190 de polițiști ai Inspectoratului de Poliție Județeană Vrancea vor fi prezenți în teren între 27 noiembrie și 2 decembrie pentru menținerea ordinii publice.

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