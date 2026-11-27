Aproximativ 190 de polițiști ai Inspectoratului de Poliție Județeană Vrancea vor fi prezenți în teren între 27 noiembrie și 2 decembrie pentru menținerea ordinii publice.
Potrivit Inspectoratului de Poliție Județeană (IPJ) Vrancea, forțele de ordine din județ se pregătesc pentru perioada minivacanței de Ziua Națională. Aproximativ 190 de polițiști vor acționa în medie, alături de celelalte structuri cu atribuții în domeniu, pentru protejarea cetățenilor și prevenirea faptelor antisociale.
Atenție sporită pe drumuri
Autoritățile estimează valori ridicate de trafic în aceste zile. Polițiștii rutieri vor interveni pentru fluidizarea circulației, prevenirea accidentelor și depistarea conducătorilor auto care nu respectă normele legale.
IPJ Vrancea recomandă participanților la trafic să manifeste prudență, să respecte regulile de circulație și indicațiile polițiștilor pe întreaga durată a deplasărilor.
Cum poți solicita ajutor
Cetățenii care sunt martori sau victime ale unei infracțiuni, ori se confruntă cu o situație de urgență, pot solicita sprijinul celui mai apropiat echipaj de poliție sau pot apela numărul unic de urgență 112.