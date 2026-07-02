Advertising
Actualitate· 1 min citire
Pericol uriaș pe drumurile din Cluj: un șofer de TIR, prins beat după ce a fost filmat circulând haotic
Camion
Un șofer de TIR în vârstă de 56 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce a fost surprins conducând haotic pe un drum din județul Cluj și punând în pericol siguranța celorlalți participanți la trafic. Comportamentul acestuia a fost filmat de mai mulți martori, care au alertat imediat autoritățile printr-un apel la 112.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 17:05CFR Călători suplimentează cursele pentru Beach, Please! Programul noilor trenuri
- 16:21Un adolescent a uimit Grecia după ce a capturat 158 de pești-iepure toxici în doar câteva ore
- 15:33Zelenski cere de urgență licența pentru producerea rachetelor Patriot, după atacul devastator asupra Kievului
Distribuie articolul
Urmărește știrile Realitatea de Vrancea și pe Google News