Nicușor Dan anunță azi un guvern tehnocrat. Eugen Tomac va fi numit premier -SURSE

Sursă: Realitatea PLUS

Președintele Nicușor Dan va anunța marți un guvern tehnocrat, iar Eugen Tomac este cel care va fi numit să formeze noul cabinet, după aproape o lună consultări și negocieri cu partidele politice, potrivit surselor Realitatea PLUS.

Sursele menționate anterior spun că miniștrii ar urma să fie tehnocrați, dar secretarii de stat ar putea fi oameni politici.

Desemnarea noului premier se va face însă fără o majoritate clară în Parlament și asta pentru că partidele așteaptă să vadă întâi numirile în fruntea ministerelor, dar și programul de guvernare, iar fiecare are propriile linii roșii.

PSD vrea măsuri care să corecteze austeritatea, în timp ce UDMR cere îndeplinirea jaloanelor din PNRR și adoptarea bugetului pe anul viitor.

La rândul lor, PNL și USR iau în calcul să nu susțină acest Guvern, însă decizia se va lua prin vot în cadrul Birourilor Politice Naționale, care vor fi convocate după desemnare.