Mesajul lui José Mourinho pentru Cristi Chivu după titlul câștigat cu Inter

Cristi Chivu continuă să adune aprecieri după ce a câștigat titlul în Serie A cu Inter Milano, chiar din primul sezon pe banca tehnică a echipei.

După un început de sezon marcat de incertitudini, în contextul eșecului sever din finala UEFA Champions League Final 2025, pierdută cu 0-5 în fața lui Paris Saint-Germain, numirea lui Chivu a fost privită cu rezerve. Cu toate acestea, antrenorul român a reușit rapid să schimbe traiectoria echipei, ducând-o spre titlu și până în finala Cupa Italiei.

Performanța nu a trecut neobservată, iar mesajele de felicitare au venit din toate direcțiile. Potrivit publicației Corriere dello Sport, telefonul lui Chivu a fost „inundat” de mesaje după câștigarea campionatului.

Printre acestea s-a remarcat și cel trimis de José Mourinho, fostul său antrenor de la Inter. În stilul său caracteristic, „The Special One” ar fi strecurat și o notă ironică, sugerând în glumă că succesul lui Chivu se datorează și faptului că a avut „un mentor excelent”, făcând aluzie la propria persoană.

Pentru Chivu, performanța are o semnificație specială: este primul antrenor străin care câștigă titlul în Serie A după 16 ani. Ultima dată când Inter reușea această performanță era în 2010, chiar sub comanda lui Mourinho, sezon în care clubul milanez cucerea toate trofeele importante, iar Chivu făcea parte din lot ca jucător.