Mai multe incendii la locuințe în 2026. Sistemele de încălzire și instalațiile electrice, printre principalele cauze

Numărul incendiilor produse la locuințe a crescut ușor în primele opt luni ale anului 2026, comparativ cu aceeași perioadă din 2025. În același timp, datele arată o creștere mai importantă a numărului persoanelor decedate și rănite în urma incendiilor. Sistemele de încălzire defecte sau nesupravegheate și instalațiile electrice se numără printre principalele cauze.
La nivel național, în perioada ianuarie–august 2026, au fost înregistrate 4.732 de incendii la locuințe, cu 22 mai multe decât în aceeași perioadă a anului trecut, când au fost raportate 4.710 incendii.
Creșterea este de aproximativ 0,5%.
În ceea ce privește victimele, evoluția este mai accentuată. În primele opt luni ale anului 2026, 127 de persoane și-au pierdut viața în incendii, față de 122 în aceeași perioadă din 2025.
De asemenea, numărul persoanelor rănite a crescut de la 417 la 463.
Prin urmare, comparativ cu primele opt luni ale anului trecut, numărul persoanelor decedate a crescut cu aproximativ 4%, în timp ce numărul persoanelor rănite a înregistrat o creștere de aproximativ 11%.
Coșurile de fum, principala cauză a incendiilor
Datele arată că coșurile, canalele și burlanele de fum se mențin pe primul loc în ceea ce privește împrejurările determinante ale incendiilor la locuințe.
Totuși, numărul incendiilor asociate acestora a scăzut față de anul trecut. În primele opt luni din 2025 au fost înregistrate 1.648 de astfel de cazuri, față de 1.562 în 2026.
În schimb, o creștere semnificativă a fost înregistrată în cazul incendiilor provocate de sisteme de încălzire defecte, improvizate sau nesupravegheate.
Numărul acestor incendii a crescut de la 708 cazuri în 2025 la 806 cazuri în 2026, ceea ce înseamnă o creștere de aproape 14%.
Mai multe incendii provocate de instalațiile electrice
Și incendiile provocate de instalații electrice defecte au înregistrat o creștere.
Dacă în primele opt luni ale anului 2025 au fost raportate 1.305 astfel de incendii, în aceeași perioadă din 2026 numărul acestora a ajuns la 1.376.
Creșterea este de aproximativ 5,4%.
Autoritățile atrag atenția că riscul de incendiu poate crește odată cu scăderea temperaturilor, în condițiile în care sistemele de încălzire sunt utilizate mai intens, iar instalațiile electrice sunt solicitate suplimentar prin folosirea simultană a mai multor aparate și consumatori.
Cum pot fi prevenite incendiile în sezonul rece
Verificarea locuinței înainte de utilizarea intensivă a sistemelor de încălzire și a instalațiilor electrice poate contribui la reducerea riscului de incendiu.
Printre principalele recomandări pentru perioada rece se numără:
verificarea și curățarea periodică a coșurilor de fum, înainte de utilizarea intensă a sistemelor de încălzire;
verificarea sobelor, centralelor și a celorlalte echipamente de încălzire, iar eventualele defecțiuni să fie remediate de personal autorizat;
utilizarea aparatelor de încălzire conform instrucțiunilor producătorului și fără improvizații;
păstrarea materialelor combustibile la distanță de sobe, radiatoare și alte surse de căldură;
evitarea suprasolicitării prizelor și prelungitoarelor, în special prin conectarea simultană a mai multor consumatori de putere mare;
utilizarea exclusivă a instalațiilor și echipamentelor electrice conforme și fără improvizații;
aparatele de încălzire nu trebuie lăsate nesupravegheate și nu trebuie folosite în alte scopuri decât cele pentru care au fost proiectate.
Verificarea locuinței înainte de sezonul rece poate preveni tragediile
Odată cu apropierea sezonului rece, verificarea sistemelor de încălzire, a coșurilor de fum și a instalațiilor electrice reprezintă una dintre măsurile importante pentru prevenirea incendiilor.
Echipamentele defecte, improvizațiile, suprasolicitarea instalațiilor electrice și utilizarea necorespunzătoare a mijloacelor de încălzire pot favoriza izbucnirea incendiilor.
Câteva măsuri simple luate din timp pot reduce riscurile și pot contribui la protejarea locuințelor și, mai ales, la prevenirea pierderii de vieți omenești.