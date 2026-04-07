Întrebat despre starea sa mintală, Trump răspunde ironic: „SUA au nevoie de mai mulți oameni ca mine”

Președintele SUA, Donald Trump, a evitat să răspundă direct unei întrebări legate de sănătatea sa mintală, în contextul declarațiilor dure și controversate făcute recent la adresa Iranului.

Întrebarea a venit după o postare publicată pe platforma Truth Social, în care liderul american a lansat amenințări explicite privind atacuri asupra infrastructurii iraniene, inclusiv poduri și centrale electrice.

În loc să ofere un răspuns clar, Donald Trump a replicat că Statele Unite ar avea nevoie de mai mulți oameni ca el, evitând astfel subiectul.

Postarea, publicată în dimineața zilei de Paște, a stârnit reacții puternice atât în mediul politic, cât și în rândul experților. Mesajul conținea un limbaj dur și avertismente directe legate de redeschiderea Strâmtorii Ormuz.

Mai mulți specialiști în drept internațional au criticat declarațiile, subliniind că amenințările privind atacarea infrastructurii civile ar putea fi interpretate drept încălcări grave ale normelor internaționale.

Reacțiile critice au venit din mai multe zone ale spectrului politic, amplificând controversele generate de mesajele recente ale liderului de la Casa Albă.