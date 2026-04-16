Ilie Bolojan, vizită noctură la PNL București. Premierul refuză demisia și mizează pe continuarea reformelor, în ciuda amenințărilor PSD

Premierul Ilie Bolojan s-a dus, la ceas de seară, într-o vizită fulger la sediul PNL București, ca să îi anunțe pe liberalii de Capitală că va mai sta mult în fruntea guvernului.

Ilie Bolojan refuză demisia și mizează pe continuarea reformelor, în ciuda amenințărilor PSD

Scena politică de la București a intrat într-o fază de fierbere miercuri seară, după ce premierul Ilie Bolojan a efectuat o vizită neanunțată la sediul PNL București. Într-o mișcare menită să calmeze spiritele în propria tabără și să transmită un mesaj de forță partenerilor de guvernare, șeful Executivului i-a asigurat pe liberali că nu are nicio intenție să părăsească Palatul Victoria, în ciuda presiunilor interne și externe tot mai sufocante.

„O binecuvântare”: Replici memorabile în culisele PNL

Potrivit relatărilor făcute de Silviu Feroiu, consilier general PNL, atmosfera întâlnirii a fost una „deschisă și directă”. În fața liberalilor din Capitală care și-au exprimat susținerea pentru menținerea mandatului, Bolojan a afișat o atitudine neclintită în fața valului de critici. Întrebat cum reușește să gestioneze atacurile venite inclusiv din partea propriilor colegi de cabinet, premierul ar fi răspuns cu o notă de ironie: „Când te înjură unii, e ca o binecuvântare.”

Mesajul central transmis de premier a fost unul de continuitate, acesta subliniind că agenda de reforme va fi dusă mai departe pe toate palierele, indiferent de rezistența sistemului sau de disensiunile politice. Această poziție vine ca un scut în fața scenariilor care dădeau ca sigură o prăbușire iminentă a actualului Cabinet.

PSD pregătește „bombarda” demisiilor în bloc

În timp ce la PNL se discută despre rezistență, în tabăra social-democrată se fac planuri de retragere. Surse politice din cadrul PSD indică faptul că vicepremierul Marian Neacșu, împreună cu ceilalți șase miniștri social-democrați, ar lua în calcul o demisie în bloc după ședința de Guvern programată pentru joia viitoare, pe 23 aprilie. Această mișcare ar lăsa Guvernul Bolojan fără o componentă esențială a majorității, aruncând țara într-o criză politică de proporții.

Strategia PSD pare să urmărească forțarea unei reconfigurări a puterii sau a declanșării alegerilor anticipate, punând la îndoială capacitatea premierului de a mai gestiona un Executiv minoritar într-un climat economic marcat de inflație și datorii record.

Nicușor Dan intervine pentru stabilitatea Coaliției

În acest context exploziv, președintele Nicușor Dan a intervenit ca mediator, având miercuri o întrevedere la Palatul Cotroceni cu premierul Ilie Bolojan. Șeful statului a încercat să tempereze retorica de ruptură, transmițând public că partidele din actuala coaliție sunt „obligate” să guverneze împreună pentru a asigura stabilitatea țării.

Mai mult, președintele a ținut să sublinieze că, în configurația actuală a Parlamentului, nu vede posibilitatea unei alte majorități din care să facă parte AUR, îndemnând astfel partenerii de guvernare la pragmatism. Rămâne de văzut dacă apelul la unitate al președintelui va fi suficient pentru a opri planul demisiilor anunțat de PSD pentru săptămâna viitoare sau dacă Executivul Bolojan se apropie de un deznodământ forțat.