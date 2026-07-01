Escrocherie de milioane în Brașov: aceleași case vândute mai multor oameni

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 1 iul. 2026, 18:14

O amplă anchetă de fraudă imobiliară este în desfășurare în județul Brașov, unde mai multe persoane sunt suspectate că ar fi pus la cale o schemă prin care au vândut aceleași locuințe mai multor cumpărători, deși acestea nu au fost finalizate.

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