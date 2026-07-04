Donald Trump spune că nu vrea să devină cel mai corpolent președinte din istoria SUA

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 4 iul. 2026, 13:31

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a făcut o declarație cu tentă autoironică într-un videoclip publicat pe canalul de YouTube al celei de-a Doua Doamne a SUA, Usha Vance, mărturisind că există un record prezidențial pe care nu și-ar dori să îl depășească.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre donald trumpgreutate