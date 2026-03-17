Donald Trump: „Niciodată nu am avut nevoie de ajutorul NATO în războiul împotriva Iranului”

Președintele Donald Trump a declarat că Statele Unite nu mai doresc sprijinul țărilor NATO în operațiunile militare împotriva Iranului. Potrivit lui, majoritatea aliaților nord-atlantici au refuzat să se implice, deși susțin obiectivul de a împiedica Iranul să dețină arme nucleare.

Trump a explicat că nu este surprins de poziția lor, acuzând alianța că funcționează ca o „stradă cu sens unic”, în care SUA protejează celelalte state, dar nu primește ajutor în schimb, mai ales în momente critice.

Președintele a mai spus că armata iraniană a fost „decimată”, afirmând că marina, forțele aeriene, sistemele antiaeriene și radarele au fost eliminate, iar liderii regimului ar fi dispărut, pentru a nu mai reprezenta o amenințare pentru SUA, pentru aliații lor din Orientul Mijlociu sau pentru lume. Totuși, atacurile iraniene au continuat, inclusiv asupra ambasadei americane din Bagdad.

În concluzie, Trump a subliniat că succesul militar obținut face ca SUA să nu mai aibă nevoie de sprijinul NATO sau al altor aliați precum Japonia, Australia sau Coreea de Sud. „NICIODATĂ NU AM AVUT nevoie”, a declarat președintele.

„Statele Unite au fost informate de majoritatea „aliaţilor” noştri din NATO că aceştia nu doresc să se implice în operaţiunea noastră militară împotriva regimului terorist din Iran, în Orientul Mijlociu, şi asta în ciuda faptului că aproape toate ţările au fost de acord în totalitate cu ceea ce facem şi că Iranului nu i se poate permite, sub nicio formă, să deţină arme nucleare”, mărturiseşte Donald Trump, care luni spunea că secretarul de stat Marco Rubio va anunţa în curând lista ţărilor care sunt dispuse să coopereze în Strâmtoarea Ormuz.