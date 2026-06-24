CCR a respins sesizarea lui Nicușor Dan privind legea cotelor pentru ursul brun. Dublarea numărului de exemplare care pot fi extrase, liberă

Publicat 24 iun. 2026, 13:28 Sursă realitatea.net

Curtea Constituțională a respins miercuri, 24 iunie, sesizarea formulată de președintele Nicușor Dan împotriva legii care permite majorarea cotelor de extracție pentru ursul brun, potrivit unor surse oficiale. Decizia deschide calea pentru intrarea în vigoare a actului normativ care stabilește, pentru anul 2026, un număr de 859 de exemplare la nivel de prevenție și 110 exemplare la nivel de intervenție, dublul cotelor aprobate anterior.

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