Bărbat arestat pentru delapidare. A făcut să „dispară” 60.000 de lei
Delapidare de zeci de mii de lei
Polițiștii orașului Mărășești, cu sprijinul polițiștilor din cadrul Serviciului de Ordine Publică, Serviciului de Investigații Criminale, Serviciului de Investigare a Criminalității Economice și Serviciului pentru Acțiuni Speciale, au desfășurat o acțiune cu efective mărite, vizând efectuarea de percheziții domiciliare, verificarea respectării normelor de conviețuire socială, precum și prevenirea și combaterea abaterilor la regimul rutier.
În cadrul acțiunii au fost efectuate 7 percheziții domiciliare și verificate 4 societăți comerciale.
De asemenea, polițiștii au legitimat 75 de persoane și au instituit 4 filtre rutiere, fiind efectuate 56 de testări cu aparatul alcooltest și o testare pentru depistarea consumului de substanțe psihoactive.
Au fost aplicate 14 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 4.930 de lei.
În urma activităților desfășurate, un bărbat de 57 de ani, din orașul Mărășești, a fost reținut pentru 24 de ore, fiind cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de delapidare. Totodată, au fost recuperate bunuri în valoare de aproximativ 60.000 de lei. Facem precizarea că, pe întreg parcursul procesului penal, persoana cercetată beneficiază de prezumția de nevinovăție. Cercetările continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Panciu.
Sursa: IPJ Vrancea
