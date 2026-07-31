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Alerte meteo de caniculă. COD GALBEN și PORTOCALIU

Alertă meteo de caniculă

Alertă meteo de caniculă

Scris deStoica Marian
Publicat31 iul. 2026, 10:55
Sursărealitatea.net

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis o avertizare Cod portocaliu de caniculă pentru patru judeţe şi o atenţionare Cod galben pentru 14 judeţe, valabile până sâmbătă, la ora 10:00.

Potrivit ANM, în perioada menţionată, se vor afla sub Cod portocaliu judeţele Timiş, Arad, Bihor şi Satu Mare, unde va fi caniculă, iar temperaturile maxime se vor situa în jurul valorii de 38 de grade.

Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi pragul critic de 80 de unităţi. Noaptea va fi tropicală cu minime de 20...24 de grade.

Pe de altă parte, vineri (31 iulie), în sudul şi vestul Olteniei, sudul Banatului, cea mai mare parte a Transilvaniei şi în Maramureş se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată, local va fi caniculă, disconfortul termic va fi în creştere, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) pe arii restrânse va atinge pragul critic de 80 de unităţi.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33...35 de grade în cea mai mare parte a Transilvaniei şi în jurul valorii de 37 de grade în sudul Banatului. Pe arii restrânse noaptea va fi tropicală cu minime de 20...22 de grade.

Se vor afla sub Cod galben judeţele Maramureş, Sălaj, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Mureş, Alba, Sibiu, Braşov, Hunedoara, Caraş-Severin, Mehedinţi, Dolj, Olt, integral, şi, parţial, Harghita.

AGERPRES

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