Politica· 1 min citire

Rareș Bogdan:”Bolojan duce PNL într-o zonă progresistă, de stânga”

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Vrancea
Scris deRealitatea de Vrancea
Publicat20 iul. 2026, 11:33
Actualizat20 iul. 2026, 11:41
SursăRealitatea PLUS

Europarlamentarul PNL, Rareș Bogdan, a declarat că Ilie Bolojan ar putea fi împins spre o eventuală candidatură pentru funcția de președinte al României de un curent progresist și neomarxist, acuzându-l totodată că îndepărtează partidul de principiile sale de bază.

Mai mult, europarlamentarul susține că Ilie Bolojan urmărește o zonă ideologică similară cu cele care i-au propulsat pe Peter Magyar și Maia Sandu, transmite Realitatea PLUS.

În plus, Rareș Bogdan a subliniat că acest curent neoprogresist urmărește îndepărtarea valorile tradiționale ale liberalilor.

Potrivit lui, noua direcție în care e dus PNL de Bolojan nu e un fenomen izolat, ci o tendință mai largă a stângii progresiste care urmărește răspândirea sa în guvernele UE.

Totodată, Rareș Bogdan a afirmat că susține ideea colegilor săi de a susține Platforma Liberal-Conservatoare.

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