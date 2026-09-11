Decizie-șoc în cazul Omar Hayssam: sirianul va fi eliberat condiționat, cu aproape 9 ani mai devreme. Care este motivul

Omar Hayssam, cel mai mediatizat terorist din istoria recentă a României, va fi eliberat astăzi din închisoare. Omul de afaceri care a fost implicat în răpirea celor trei jurnaliști români executa o pedeapsă de aproape 25 de ani și va fi eliberat pe motive medicale.
Omar Hayssam va fi eliberat condiționat din închisoare. Tribunalul Ilfov a decis, vineri, punerea sa în libertate, iar hotărârea este definitivă. Sirianul executa o pedeapsă de 24 de ani și patru luni de închisoare pentru terorism, pronunțată în 2015.
Omar Hayssam a fost condamnat pentru implicarea în răpirea jurnaliștilor români Marie Jeanne Ion, Sorin Mișcoci și Ovidiu Ohanesian, în 2005, la Bagdad. În acest caz, sirianul a fost găsit vinovat de terorism.
Pentru implicarea în răpirea celor trei jurnaliști români, Omar Hayssam a fost condamnat în lipsă, în februarie 2008.
În prezent, Omar Hayssam este încarcerat la penitenciarul Jilava.
Decizia instanței
În baza art. 425 ind. 1 alin. 7 pct. 2 lit. a) Cod de procedură penală și art. 587 Cod procedură penală, admite contestația formulată de contestatorul-condamnat Omar Hayssam împotriva Sentinței penale nr. 2298 din data de 17.07.2026, pronunțată de Judecătoria Sectorului 4 București – Secția penală, în dosarul nr. 17737/4/2026.
Desființează Sentința penală nr. 2298 din data de 17.07.2026, pronunțată de Judecătoria Sectorului 4 București în dosarul nr. 17737/4/2026 și, în rejudecare, în baza art. 587 alin. (1) C. pr. pen., raportat la art. 59-60 C. pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 alin. (1) C. pen., admite cererea de liberare condiționată formulată de condamnatul Omar Hayssam.
Dispune liberarea condiționată a condamnatului Omar Hayssam din executarea pedepsei de 24 ani și 4 luni închisoare, aplicată prin Sentința nr. 1873/04.11.2015, pronunțată de Tribunalul București – Secția I penală, în baza căreia s-a emis M.E.P.I. nr. 5804/04.11.2015, și punerea de îndată în libertate a acestuia, dacă nu este reținut sau arestat în altă cauză.
Atrage atenția condamnatului asupra dispozițiilor art. 61 C. pen. din 1969, privind efectele liberării condiționate, pentru restul de pedeapsă rămas neexecutat.
Măsura dispusă se comunică administrației locului de deținere.
În baza art. 275 alin. 3 C. proc. pen., cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia.
Definitivă.
Pronunțată prin punerea soluției la dispoziția contestatorului și procurorului prin mijlocirea grefei instanței, azi, 11.09.2026.
Document: Hotărârea nr. 845/2026 din 11.09.2026