De câteva zile, la Spitalul Județean Focșani are loc un război – pe de o parte cadrele medicale care vin la lucru cu frica-n sân că oricând s-ar putea infecta cu Covid19, care nu au voie să dea informații presei – sub amenințarea demiterii – de cealaltă parte părțile politice beligerante – PNL cu prefectul în frunte, care cer conducere militarizată la spital, după ce, spun ei, lucrurile au scăpat de sub control, 8 cadre medicale fiind infectate, dar și însuși Mândrilă, și protectorul hoțului dovedit de conserve din Rezerva de Stat, destinate sinistraților inundațiilor din Vrancea, din 2005 – președintele Consiliului Județean Vrancea și al PSD Vrancea, Marian Oprișan, care-l consideră un erou pentru că a venit la lucru și s-a infectat.

Dar Mândrilă nu este tocmai un erou, așa cum ni-l descrie baronul matusalemic, el este cel care, în 2005, fără pic de compasiune pentru amărâții cu casele acoperite de apă, în calitate de secretar al Prefecturii Vrancea, a fost găsit de procurori cu 150 de conserve, în boxă, conserve care ar fi trebuit să ajungă la oamenii greu încercați.

Mândrilă este cel care și-a angajat amanta (ulterior devenită soție) purtător de cuvânt la Spitalul Județean Focșani, amantă care, la momentul respectiv, deținea un curs de asistent.

Mândrilă este cel care face afaceri cu sponsorii PSD, dacă aruncați o privire pe achizițiile spitalului, pe chișcurile din jur, pe angajările din spital, veți observa că nu e străin de nimic din ce înseamnă șpăgi.

Mândrilă este și cel care a permis, anul trecut, vizita fostului premier PSD Viorica Dăncilă, a fostului ministru al Sănătății, Sorina Pintea, în spitalul pe care-l conduce, fără minime protecții, plimbându-se pe la Neonatologie, luând bebelușii în brațe și expunând copiii internați la pericle reale de îmbolnăvire.

În fine, Mândrilă – eroul lui Oprișan, este un latifundiar de succes, căruia persoane pe care nu le cunoaștem, i-au donat terenuri într-o veselie (vezi foto declaratie de avere Mândrilă), prin toate colțurile județului. Cine sunt persoanele care i-au donat terenuri, probabil numai procurorii vor putea afla, dar cum, în Vrancea, cu excepția unuia, procurorii sunt inexistenți când vine vorba de șmenarii politici.

Anul 2016 a fost benefic pentru Constantin Mândrilă, directorul Spitalului Județean „Sf. Pantelimon“ din Focșani. Averea sa a sporit considerabil, într-un mod foarte convenabil, fără să facă un efort prea mare. Conform ultimei declarații de avere pe care a făcut-o publică, Mândrilă a primit nu mai puțin de cinci terenuri sub formă de donație care îl tranformă dintr-un funcționar modest într-o persoană foarte înstărită.

Trei dintre terenurile primite de șeful spitalului sunt situate pe raza comunei Soveja, localitate cu un mare potențial turistic, caracteristică ce aduce un plus de valoare noilor proprietăți. Este vorba de o fâneață în suprafață de 2,025 hectare, un teren agricol intravilan de 764 metri pătrați și alți 581 de metri pătrați sub formă de curți construcții. Mândrilă a mai primit, sub formă de donație, o suprafață de aproape o jumătate de hectar, 4.977 metri pătrați în extravilanul orașului Panciu și alți 8.432 metri părați în extravilanul comunei Țifești.

Pe lângă acestea, tot anul trecut, Costel Mândrilă a mai obținut o casă de locuit, în suprafață de 91 de metri pătrați, în comuna Soveja, în baza unui contract de vânzare-cumpărare cu clauză de întreținere și a cumpărat un apartament de 115,86 metri pătrați în Focșani. Pe de altă parte și-a vândut vechea locuință, un apartament de 71 de metri pătrați, situat în Focșani, unei perechi de tineri, pentru 158.582 lei.

La capitolul venituri, el rămâne fidel salariului de manager al Spitalului Județean, care se ridică la 92.063 lei anual. Mândrilă deține un card de cumpărături de 8.000 de lei și are o descoperire pe cardul de salariu care se ridică la 5.000 de lei. De asemenea, are de achitat două credite, unul contractat în 2010 cu scadență în 2035, de 21.400 euro iar al doilea contractat chiar în 2016 cu scadență în 2021, de 76.100 lei.

În 2013, a fost concediat de ministrul Eugen Nicolăescu deoarece nu a atins indicii de performanță asumați prin contractul de management. Același ministru, însă, i-a semnat imediat decizia de re-numire ca director interimar. La scurtă vreme, Ministerul Sănătății a organizat concurs pentru ocuparea postului de manager la spitalul din Focșani iar singurul concurent care s-a înscris și a câștigat a fost același Mândrilă.

Un an și jumătate mai târziu, situația s-a repetat, trasă la indigo. Singura diferență a fost că, în locul liberalului Nicolăescu, decizia de eliberare din funcție și, ulterior, cea de re-numire ca director interimar au fost semnate de PSD-istul Nicolae Bănicioiu. Costel Mândrilă a fost destituit din aceleași motive, neîndeplinirea indicilor de performanță și, odată cu concedierea, a primit și numirea ca director interimar. S-a organizat un alt concurs pe care l-a câștigat fără probleme, tot din postura de unic concurent. (sursa Ziarul de Vrancea)