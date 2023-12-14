„Hai, România! – Povestea Generației de Aur” – din martie 2024, în cinematografele din toată țara

Începutul anului 2024 va aduce pe marile ecrane un amplu și minuțios documentar realizat în România despre Generația de Aur a fotbalului românesc.
„Hai, România! – Povestea Generației de Aur” se va lansa în cinematografele din toata țara pe 1 martie 2024 și va spune povestea complexă a celei mai vii și intense perioade din fotbalul românesc: anii 1980-2000, o perioadă în care Echipa Națională a României a ajuns pe locul trei în lume în clasamentul FIFA și a reușit recordul a trei calificări consecutive la trei campionate mondiale (1990-1994-1998) și două calificări consecutive la două campionate europene de fotbal (1996 și 2000).
O poveste nespusă până acum în totalitate, despre performanțele uluitoare ale unei generații care a pus atât fotbalul, cât și România pe harta lumii. „Hai, România! – Povestea Generației de Aur”, în regia lui Claudiu Mitcu, după un scenariu semnat de scriitorul Andrei Crăciun și produs de Headline Management Agency, este primul film al acelor vremuri, al „nopților albe” de sărbătoare.
Film care va fi difuzat în premieră pe marele ecran și va putea fi văzut de microbiștii de toate vârstele, în toată țara. Acesta va celebra în 2024 aniversarea a 30 de ani de la cel mai glorios moment al fotbalului românesc, respectiv calificarea în sferturile de finală ale Campionatului Mondial de Fotbal SUA 1994. Ulterior, filmul va fi urmat și de un serial cu imagini, subiecte și interviuri extinse, în completare, destinat unei platforme de streaming.
Trailerul conține primele imagini din filmul ce va prezenta și unul dintre cele mai importante momente ale fotbalului românesc: calificarea în sferturile de finală ale Campionatului Mondial de Fotbal SUA 1994. Până la premiera din 1 martie 2024, care va avea loc în același timp, în cinematografele din toată țara, cei interesați pot afla mai multe detalii pe paginile oficiale „Hai, România! – Povestea Generației de Aur” de Facebook și Instagram.