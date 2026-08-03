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Arad: Trafic în creştere şi măsuri de fluidizare în vestul ţării; mulţi români din Europa vin în concedii

Poliția de Frontieră

Poliția de Frontieră

Scris deStoica Marian
Publicat3 aug. 2026, 11:42
Sursărealitatea.net

Principalele drumuri din zona de vest a ţării sunt aglomerate în această perioadă, mai ales pe sensul de intrare în ţară, în contextul în care mulţi români stabiliţi în ţări europene vin acasă în luna august pentru petrecerea concediilor alături de familii, iar autorităţile au luat măsuri pentru fluidizare.

Echipe comune formate din poliţişti de frontieră şi agenţi de poliţie rutieră sunt plasate pe autostrada A1 şi pe DN7, principalele artere de intrare şi ieşire din ţară, conform Poliţiei de Frontieră Arad.

'În contextul creşterii traficului rutier în ultimele zile, când mulţi cetăţeni români stabiliţi în alte state europene au început să vină în ţară pentru petrecerea concediilor, pe principalele artere rutiere au loc controale aleatorii şi nesistematice cu efective mărite. Astfel de acţiuni au loc şi împreună cu agenţi ai Poliţiei Rutiere', a declarat luni, pentru AGERPRES, purtătorul de cuvânt al Poliţiei de Frontieră Arad, Alexandru Andrei Dincă.

La graniţa cu Ungaria nu mai există controale după aderarea completă la Schengen, astfel că acţiunile au loc pe principalele drumuri de legătură cu municipiul Arad.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean au precizat, la rândul lor, că pe lângă acţiunile comune cu poliţiştii de frontieră, există echipaje plasate şi în parcări, pentru prevenirea unor incidente, în contextul în care multe autocare cu turişti intră sau ies din ţară.

De asemenea, poliţiştii au precizat că şoselele se aglomerează în anumite momente ale zilei şi se pot forma coloane, dar până în prezent nu au fost semnalate blocaje în trafic.

Românii care lucrează în străinătate vin în număr mai mare în ţară, în fiecare an, în luna august, dar şi în perioada sărbătorilor de iarnă sau a Paştelui.

AGERPRES

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