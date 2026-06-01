Fotbal: Universitatea Cluj s-a despărțit de Jasper van der Werff, Alin Toșca și Andrei Artean

Sursă: realitatea.net

''U'' a făcut și prima achiziție, portarul cipriot Neofytos Michael (FC Pafos).

Echipa de fotbal Universitatea Cluj s-a despărțit de trei jucători ajunși la final de contract, fundașii Jasper van der Werff (27 de ani) și Alin Toșca (34 de ani) și mijlocașul defensiv Andrei Artean (32 de ani), a anunțat clubul, duminică, pe site-ul său oficial.



Stoperul de origine elvețiană Jasper van der Werff a venit de la Paderborn în vara lui 2024. Jucătorul care a mai evoluat pentru RB Salzburg sau FC Basel a strâns, însă, doar 13 prezențe în tricoul lui 'U' în stagiunea sa inaugurală la Cluj, reușind să contribuie cu o pasă decisivă în victoria de pe teren propriu, cu CFR (3-2, 9 decembrie 2024).

Tot un meci cu rivala din oraș, cel din play-off, din data de 31 martie 2025, a fost și ultimul pentru Jasper în alb și negru, întrucât o accidentare suferită în acel ''Derby de Cluj'' l-a ținut departe de gazon mai multe luni și i-a îngreunat revenirea încercată în cantonamentul de la începutul acestui an.



Adus imediat după dubla din Conference League cu Ararat-Armenia, pentru a contribui cu un plus de experiență, Alin Toșca a jucat în doar trei partide pentru Universitatea în stagiunea 2025-2026, mai exact în duelurile cu FC Botoșani (0-2, în Superligă), Metalul Buzău (2-1, în Cupa României) și Sepsi Sfântu Gheorghe (2-2, în Cupa României).



Andrei Artean a semnat cu 'șepcile roșii' la începutul anului trecut și a strâns 19 apariții în Superligă în partea a doua a sezonului 2024-2025. În ultimul an competițional, fotbalistul folosit și ca fundaș central sau lateral a evoluat în 15 partide, printre care și cele două confruntări din cupele europene.



Și portarul lituanian Edvinas Gertmonas a plecat de la ''U'', semnând deja cu Servette Geneva.



''U'' a făcut și prima achiziție, portarul cipriot Neofytos Michael (FC Pafos).

AGERPRES