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Fotbal: Moment de reculegere în memoria lui Nicolae Ungureanu la toate partidele din etapa a 7-a a Superligii

Nicolae Ungureanu

Nicolae Ungureanu

Scris deStoica Marian
Publicat28 aug. 2026, 10:47
Sursărealitatea.net

Liga Profesionistă de Fotbal a anunțat, vineri, pe site-ul său oficial, că înaintea tuturor partidelor din etapa a 7-a a Superligii va fi ținut un moment de reculegere în memoria fostului mare fotbalist Nicolae Ungureanu, decedat la vârsta de 69 de ani.

''În semn de omagiu, toate partidele etapei a 7-a din Superliga României vor fi precedate de un moment de reculegere. Gino Iorgulescu, președintele Ligii Profesioniste de Fotbal, în numele instituției pe care o conduce, transmite sincere condoleanțe familiei greu încercate! Dumnezeu să-l odihnească'', se menționează pe site-ul citat.

Nicolae Ungureanu, fostul mare fotbalist al Universității Craiova și al echipei naționale a României, a încetat din viață, vineri dimineață, la vârsta de 69 de ani.

Născut pe 11 octombrie 1956, Nae Ungureanu a evoluat zece ani pentru Craiova Maxima, cu care a câștigat două titluri de campion național și trei cupe ale României.

În cariera sa, Ungureanu a mai evoluat pentru formațiile Electroputere Craiova, Steaua București, Rapid București și Pandurii Târgu Jiu. În total, fundașul stânga are în palmares 4 titluri de campion și 5 Cupe ale României, el jucând cu Steaua și finala Cupei Campionilor Europeni din 1989.

El a îmbrăcat tricoul echipei naționale a României în 56 de partide reușind un gol.

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