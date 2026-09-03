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Un copil care se plimba pe o bicicletă a fost lovit de o mașină în Vrancea

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Vrancea
Scris de Realitatea de Vrancea Publicat: 3 sept. 2026, 08:17

Minorul a suferit răni grave la cap și a fost transportat de urgență la spital pentru îngrijiri medicale.

Un incident rutier extrem de grav a avut loc recent pe un drum județean dintr-un sat din județul Vrancea. Protagonistul acestui nefericit eveniment este un copil de doar șapte ani, care a ajuns de urgență la spital în urma unui impact deosebit de violent.

Minorul ieșise la o plimbare cu bicicleta, însă, din cauze ce urmează a fi stabilite de autorități, acesta a intrat în coliziune cu un autoturism care se deplasa pe același drum.

Cercetări pentru vătămare corporală din culpă

În urma impactului, băiețelul a suferit răni grave, traumatismele cele mai severe fiind localizate la cap. Din acest motiv, el a fost transportat imediat la o unitate medicală. La fața locului au ajuns polițiștii pentru a demara procedurile specifice.

Șoferul autovehiculului, un tânăr de 27 de ani, a fost supus testării cu etilotestul, rezultatul indicat fiind negativ, confirmând că nu consumase alcool înainte de a conduce. În prezent, oamenii legii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și continuă cercetările pentru a elucida cu exactitate cauzele și dinamica producerii acestui accident.

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