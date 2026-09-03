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Social· 1 min citire
Un copil care se plimba pe o bicicletă a fost lovit de o mașină în Vrancea
FOTO: Arhivă
Minorul a suferit răni grave la cap și a fost transportat de urgență la spital pentru îngrijiri medicale.
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