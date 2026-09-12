Tinerii pasionați de đrept intră în pielea avocaților. Romanian Youth Juridic Conference unește viitorii juriști

Publicat 12 sept. 2026, 18:10 Sursă Realitatea PLUS

La Curtea de Apel București, sălile de judecată au fost ocupate de o generație care vrea să înțeleagă dreptul dincolo de manuale. Zeci de tineri au participat la Romanian Youth Juridic Conference, un eveniment în care avocați și juriști le-au vorbit despre cum se construiește un caz. Tineri pasionați de drept au intrat în pielea avocaților, procurorilor și martorilor și au reconstituit procese inspirate din cazuri care au zguduit România, precum dosarele Vlad Pascu și Colectiv.

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