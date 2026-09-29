Social· 1 min citire

Sute de metri cubi de lemn confiscați de Garda Forestieră Focșani

Foto: Arhiva

Foto: Arhiva

Urmărește-ne și pe Google NewsAlege Realitatea de Vrancea ca sursă preferată
Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 29 sept. 2026, 13:47

Inspectorii au aplicat 36 de sancțiuni în valoare de 88.000 de lei, în urma controalelor din domeniul silvic.

Garda Forestieră Focșani a prezentat bilanțul controalelor desfășurate în luna trecută, perioadă în care inspectorii au aplicat 36 de sancțiuni contravenționale.

Valoarea totală a amenzilor a fost de 88.000 de lei. Verificările au vizat respectarea legislației silvice, proveniența materialului lemnos și documentele aferente activităților din domeniu.

Șapte posibile infracțiuni, transmise pentru cercetare

În urma controalelor, autoritățile au dispus confiscarea valorică sau prin echivalent a 242,35 metri cubi de material lemnos, evaluat la peste 87.000 de lei, precum și confiscarea fizică a altor 104,32 metri cubi.

Cantitatea totală depășește astfel 346 de metri cubi. Inspectorii au consemnat și șapte situații considerate posibile infracțiuni silvice, între care cazuri de tăiere ilegală și furt de arbori.

Aceste constatări urmează procedurile legale de cercetare și nu echivalează cu stabilirea vinovăției unor persoane. În cadrul activităților au fost verificate și documente de evaluare și alte operațiuni legate de administrarea și exploatarea fondului forestier.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

furt de lemn

Urmărește știrile Realitatea de Vrancea și pe Google News

Mai multe știri din Social

Mai Multe