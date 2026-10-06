Polițist vrâncean, reprimit la serviciu după ce fusese destituit în urma unui accident mortal

Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 6 oct. 2026, 12:47

Agentul fusese condamnat definitiv la închisoare cu suspendare, după un accident produs în timpul serviciului, însă instanța de contencios a anulat decizia de încetare a raporturilor de muncă.

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