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Polițist vrâncean, reprimit la serviciu după ce fusese destituit în urma unui accident mortal

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

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Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 6 oct. 2026, 12:47

Agentul fusese condamnat definitiv la închisoare cu suspendare, după un accident produs în timpul serviciului, însă instanța de contencios a anulat decizia de încetare a raporturilor de muncă.

Un polițist din Vrancea, condamnat definitiv după un accident rutier mortal produs în 2021, a obținut în primă instanță anularea dispoziției prin care îi fuseseră încetate raporturile de serviciu.

Accidentul s-a produs în Ploscuțeni, când agentul, aflat la volanul unei autospeciale MAI, a lovit o femeie care traversa pe trecerea de pietoni. Victima a murit ulterior la spital. Instanța penală a stabilit o culpă de 70% în sarcina polițistului și de 30% în sarcina pietonului, iar agentul a fost condamnat la un an și patru luni de închisoare cu suspendare.

Instanța a dispus reintegrarea și plata salariilor

După condamnare, IPJ Vrancea a decis încetarea raporturilor de serviciu, măsură contestată de polițist. Tribunalul a admis parțial acțiunea, apreciind că dispoziția fusese emisă printr-o interpretare greșită a prevederilor legale.

Instanța a anulat actul administrativ, a dispus reintegrarea agentului și plata drepturilor salariale pierdute până la revenirea efectivă în funcție. Cererea pentru daune morale de 20.000 de lei a fost respinsă. Hotărârea poate fi atacată cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

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