Polițist vrâncean, reprimit la serviciu după ce fusese destituit în urma unui accident mortal

Agentul fusese condamnat definitiv la închisoare cu suspendare, după un accident produs în timpul serviciului, însă instanța de contencios a anulat decizia de încetare a raporturilor de muncă.
Un polițist din Vrancea, condamnat definitiv după un accident rutier mortal produs în 2021, a obținut în primă instanță anularea dispoziției prin care îi fuseseră încetate raporturile de serviciu.
Accidentul s-a produs în Ploscuțeni, când agentul, aflat la volanul unei autospeciale MAI, a lovit o femeie care traversa pe trecerea de pietoni. Victima a murit ulterior la spital. Instanța penală a stabilit o culpă de 70% în sarcina polițistului și de 30% în sarcina pietonului, iar agentul a fost condamnat la un an și patru luni de închisoare cu suspendare.
Instanța a dispus reintegrarea și plata salariilor
După condamnare, IPJ Vrancea a decis încetarea raporturilor de serviciu, măsură contestată de polițist. Tribunalul a admis parțial acțiunea, apreciind că dispoziția fusese emisă printr-o interpretare greșită a prevederilor legale.
Instanța a anulat actul administrativ, a dispus reintegrarea agentului și plata drepturilor salariale pierdute până la revenirea efectivă în funcție. Cererea pentru daune morale de 20.000 de lei a fost respinsă. Hotărârea poate fi atacată cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.