Publicat 19 nov. 2026, 15:37 Actualizat 19 nov. 2026, 15:38

Notificările utile sunt cele care te ajută să reacționezi la timp sau să urmărești o acțiune importantă din cont. Celelalte pot fi reduse, amânate ori dezactivate, în funcție de cât de des folosești aplicația și de informațiile pe care vrei să le primești.

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