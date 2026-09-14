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Tânăra din Vrancea, prinsă în Arad cu o mașină de lux furată din Cehia
FOTO: Poliția Română
Autoturismul de sute de mii de euro a fost confiscat de autoritățile de frontieră
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