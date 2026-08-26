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O nouă alertă în Tulcea. Armata anunță o țintă aeriană detectată în apropierea frontierei cu România

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Vrancea
Scris de Realitatea de Vrancea Publicat: 26 aug. 2026, 14:15

O țintă aeriană a fost detectată miercuri, 26 august, de sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale, la aproximativ 8 kilometri nord de Vâlcove, Ucraina, în apropierea frontierei cu România.

Pentru monitorizarea situației, Forțele Aeriene Române au ridicat de la sol un elicopter IAR-330 PUMA SOCAT.

Centrul Național Militar de Comandă a informat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, iar autoritățile au dispus măsuri de alertare a populației din nordul și estul județului Tulcea.

Un mesaj RO-Alert a fost transmis la ora 13:15.

MApN a precizat că va reveni cu informații pe măsură ce acestea vor fi disponibile.

Miercuri dimineață, 26 august 2026, în stațiunea Olimp, județul Constanța, a fost o nouă alertă după ce pe plajă a fost descoperit un fragment dintr-un obiect care pare să provină de la o dronă.

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