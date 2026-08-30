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Momente spectaculoase cu lansarea telescopului spațial Roman VIDEO
NASA a lansat duminică telescopul spațial Nancy Grace Roman. Foto: captură video X
Publicat30 aug. 2026, 18:33
Sursărealitatea.net
Misiunea ar putea schimba modul în care înțelegem Universul.
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