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ANM: Caniculă în 13 județe, luni. Duminică, furtuni și instabilitate atmosferică: harta cu zonele vizate

Furtuni și caniculă/ Colaj foto

Furtuni și caniculă/ Colaj foto

Scris deDana Bărăgan
Publicat30 aug. 2026, 11:09
Actualizat30 aug. 2026, 11:10
SursăRealitatea.Net

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, duminică, două atenționări cod galben. Prima vizează instabilitatea atmosferică în Carpații Orientali și Meridionali și nord-vestul Moldovei, iar a doua, valabilă luni, anunță caniculă și temperaturi de până la 37 de grade în 13 județe.

Cod galben de furtuni în mai multe regiuni

Prima atenționare cod galben este valabilă duminică, 30 august, între orele 13:00 și 20:00. Meteorologii anunță perioade de instabilitate atmosferică în Carpații Orientali, Carpații Meridionali și nord-vestul Moldovei.

Astfel, potrivit ANM, în aceste zone sunt prognozate averse torențiale moderate cantitativ, descărcări electrice și intensificări ale vântului, cu viteze la rafală de 50-70 km/h. Izolat poate apărea și grindină de mici dimensiuni, cu diametrul de 1-2 centimetri.

„În intervale scurte de timp (1-3 ore) cantitățile de apă vor fi de 15-20 l/mp și izolat 25-30 l/mp”, precizează ANM.

Fenomene similare sunt prognozate și în restul zonei montane, precum și pe arii restrânse din Transilvania și din zonele submontane ale Moldovei.

Nu scăpăm de caniculă! Ce temperaturi ne așteaptă luni

În același timp, meteorologii avertizează că luni, 31 august, între orele 10:00 și 21:00, temperaturile vor fi deosebit de ridicate în mai multe regiuni ale țării.

Atenționarea cod galben de caniculă vizează Crișana, Banat, Maramureș, vestul Transilvaniei, vestul și sudul Olteniei și sud-vestul Munteniei. În intervalul menționat, ANM prognozează temperaturi maxime cuprinse între 33 și 37 de grade Celsius, cele mai ridicate valori urmând să fie înregistrate în Câmpia de Vest.

„Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități”, transmit meteorologii.

Disconfort termic ridicat și duminică

Vremea va fi călduroasă și duminică în regiunile vestice și sud-vestice, unde temperaturile maxime vor ajunge în jurul valorii de 34 de grade. În aceste zone, disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală va atinge izolat pragul critic de 80 de unități.

Astfel, România va avea parte de o schimbare rapidă a condițiilor meteorologice, cu averse și furtuni în unele regiuni și caniculă în altele.

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