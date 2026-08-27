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Social· 1 min citire
Minor folosit ca paravan de traficanții de droguri din Arad
FOTO: Arhivă
10 persoane reținute, printre care și membrii unei familii care vindeau substanțe interzise prin intermediul unui copil
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