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Jaf de proporții în Piatra-Neamț. Hoții au plecat cu un kilogram de aur

FOTO: Pixabay.com

FOTO: Pixabay.com

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Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 28 sept. 2026, 15:34

Doi bărbați, din Vrancea și Brașov, au fost arestați preventiv pentru furtul unor bijuterii de 100.000 de euro, o parte din pradă fiind găsită îngropată.

Un jaf de proporții a pus pe jar autoritățile nemțene, după ce o cantitate impresionantă de bijuterii a dispărut. Polițiștii au reușit să prindă doi bărbați de 42, respectiv 43 de ani, din județele Vrancea și Brașov.

Aceștia sunt suspectați că ar fi pătruns în casa unui bărbat de 33 de ani din municipiul Piatra-Neamț cu scopul clar de a fura bunuri de mare valoare. Lovitura, sesizată oficial pe data de 24 iulie, s-a soldat cu un prejudiciu financiar uriaș, estimat de specialiști la aproximativ 100.000 de euro.

Comoara îngropată în curte

Anchetatorii susțin că hoții au sărit gardul proprietății pe timp de noapte și au intrat prin efracție în imobil, reușind să sustragă în jur de un kilogram de aur. În urma eforturilor de investigare și a perchezițiilor desfășurate la domiciliile celor doi suspecți, polițiștii au avut parte de o surpriză.

Aproximativ 120 de grame din prada de aur au fost descoperite ascunse și îngropate adânc în curtea casei bărbatului din județul Brașov.

Pe lângă bijuteriile recuperate, forțele de ordine au mai ridicat 84.000 de lei și 2.570 de euro, bani ce urmează a fi sechestrați. Mai mult, au fost confiscate dispozitive de urmărire GPS, stații de emisie-recepție, telefoane mobile și hainele folosite în noaptea loviturii.

Ambii suspecți au fost reținuți și ulterior arestați preventiv sub acuzația de furt calificat.


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